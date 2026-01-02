Brand am Neujahrsmorgen: Vereinsheim zerstört

Eine Spaziergängerin entdeckt das Feuer: Im Kreis Segeberg ist ein Vereinsheim am Neujahrsmorgen komplett zerstört worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Brand in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ist am Neujahrsmorgen das Vereinsheim eines Fußballvereins vollständig zerstört worden. Laut Polizei wird der Sachschaden vorläufig auf rund 150.000 Euro geschätzt. Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.

Nach Polizeiangaben meldete eine Spaziergängerin gegen 7.45 Uhr das Feuer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Brandstelle konnte bislang nicht betreten werden, weshalb die Ursache des Feuers noch unklar ist.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. (dpa)