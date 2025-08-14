Lkw prallt mit hoher Geschwindigkeit in Auto: Hamburger stirbt auf Landstraße

Ein 54-jähriger Mann aus Hamburg ist am Mittwochabend bei einem Unfall auf der Landstraße bei Brammer im Kreis-Rendsburg-Eckernförde ums Leben gekommen.

Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 20 Uhr, als der Autofahrer auf die L328 aus Richtung der Bokeler Straße auffuhr und dann mitten auf der Landstraße wenden wollte. Ein 25-Jähriger, der in diesem Moment mit einem Milchlaster die Strecke aus Richtung Jevenstedt befuhr, prallte mit hoher Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Skoda, wodurch dieser in den Straßengraben geschleudert wurde.

Hamburger Autofahrer stirbt nach Unfall

Für den Autofahrer kam wegen des heftigen Aufpralls jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 25-jährige erlitt einen Schock und musste von den Einsatzkräften betreut werden, so die Polizei.

Neben dem großen Trümmerfeld sei auch eine geringe Menge Milch aus dem Milchlaster auf die Straße gelaufen. Die L328 musste im Zuge der Unfallaufnahme und Reinigungsmaßnahmen mehrere Stunden voll gesperrt werden.