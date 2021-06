Boot gekentert: Hamburger (59) stirbt bei Segelunfall

Ratzeburg –

Ein 59 Jahre alter Mann aus Hamburg ist nach einem Segelunfall auf dem Ratzeburger See gestorben. Seine beiden Mitsegler wurden in eine Klinik gebracht.

Der Mann sei zunächst von Rettungskräften der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus dem Wasser gezogen und reanimiert worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Segelunfall bei Ratzeburg: Boot gekentert, Hamburger stirbt

Der Verunglückte starb wenig später im Krankenhaus. Auch seine beiden Mitsegler, eine 54-jährige Frau und ein 56 Jahre alter Mann, wurden in eine Klinik gebracht. Alle drei waren nach Polizeiangaben am Sonntagnachmittag von Pogeez am Westufer des Sees aus zu einer Segeltour aufgebrochen, als ihr Boot aus zunächst unbekannter Ursache kenterte. (abu/dpa)