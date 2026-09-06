In Kiel ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Zahlreiche Anwohner und Anwohnerinnen können ihren Sonntagnachmittag nicht zu Hause verbringen.

Ein Lautsprecherfahrzeug der Polizei fährt mit einem Evakuierungsaufruf durch die Straßen vor der Entschärfung einer Fliegerbombe in Kiel-Dietrichsdorf. Christian Charisius/dpa

Vor der Entschärfung einer 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Kiel überprüft die Polizei, ob die mehr als 5200 betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner das Sperrgebiet verlassen haben.

Der Bereich sei mittlerweile abgesperrt und Beamte seien unterwegs, um den Evakuierungsbereich auf Menschen zu kontrollieren, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Zudem sei der Rettungsdienst noch unterwegs und bringe Menschen in Sicherheit, die dabei Hilfe bräuchten.

Auf Facebook schrieb die Polizei: „Verlasst bitte das Evakuierungsgebiet. Der Beginn der Entschärfung verzögert sich, da einige Personen bislang nicht das Gebiet verlassen haben.“

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Bombenentschärfung in Kiel: Kampfmittelräumdienst vor Ort

Auch der Kampfmittelräumdienst sei inzwischen vor Ort. Der amerikanische Blindgänger sei an einem Haken befestigt und nach oben gezogen worden, sagte die Sprecherin. Sobald das vorgesehene Gebiet geräumt sei, werde der Zünder unschädlich gemacht. Anschließend werde die Bombe auf das Betriebsgelände des Kampfmittelräumdienstes gebracht.

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Die eigentliche Entschärfung sollte nach Aussage der Sprecherin voraussichtlich innerhalb einer Stunde möglich sein, vorausgesetzt, es treten keine Komplikationen wie etwa ein beschädigter Zünder auf.

Bombe in Kiel liegt in rund vier Metern Tiefe

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Laut Angaben der Polizei vom Donnerstag war der Kampfmittelräumdienst im Stadtteil Dietrichsdorf auf die Bombe gestoßen. Diese liege in der Insterburger Straße in rund vier Metern Tiefe. Mehr als 2500 Haushalte sind demnach von der Evakuierung betroffen.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen könnten, stünden Räume in der Andreas-Gayk-Schule zur Verfügung. Davon machten nach Aussage der Polizeisprecherin auch einige Menschen Gebrauch. (dpa/mp)