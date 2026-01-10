Bombenentschärfung bei Hamburg – 6000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Im Industriegebiet von Wedel (Kreis Pinneberg) ist am Freitag eine englische Fliegerbombe entdeckt worden. Der Blindgänger soll am Sonntag entschärft werden. Dazu müssen rund 6000 Bewohner evakuiert werden.

Wie die Polizei mitteilte, sei die 250 Kilogramm Bombe, die einen Kopf und Heckzünder hat, beim Auswerten von Luftbildern entdeckt worden. Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Wedel, der Freiwilligen Feuerwehr Wedel, des Kampfmittelräumdienstes SH, der Polizei sowie weiterer beteiligte Behörden legten fest, dass die anstehende Entschärfung und Räumung der Bombe nun am Sonntag stattfinden soll.

Polizei richtet in Wedel Straßensperren ein

Dazu wird ein Sicherheitsradius von etwa 1000 Metern rund um den Fundort eingerichtet. In diesem Radius befinden sich etliche Häuser und Wohnungen, die bis 11 Uhr evakuiert werden müssen. Rund 6000 Menschen sind davon betroffen. In der Mensa der Ernst-Barlach-Schule, sollen viele der Evakuierten untergebracht werden.

Zudem wird die Polizei Straßensperrungen errichten. Die Maßnahmen inklusive der Entschärfung sollen laut einem Sprecher mehrere Stunden in Anspruch nehmen.