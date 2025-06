Bombenalarm im Norden: Verdächtiges Paket im „World Cargo Center“

Am Montagmorgen haben Mitarbeiter des „World Cargo Center“ in Norderstedt ein verdächtiges Paket bemerkt. Es wurde Bombenalarm ausgelöst – Feuerwehr und Polizei rückten sofort an.

Im „World Cargo Center“ werden alle Waren und Pakete durchleuchtet, die zum Hamburger Flughafen sollen. Die Polizei wurde gegen 9.15 Uhr zu dem Umschlagplatz nahe Hamburg gerufen. Mitarbeiter hatten laut Polizei ein verdächtiges Paket festgestellt: Bei einer Sendung von Schiffsbauersatzteilen wurden angeblich Sprengstoffrückstände gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Fliegerbombe in Hamburg entdeckt: So lief der gefährliche Einsatz ab

Das gesamte Gebäude wurde sofort evakuiert und der Kampfmittelräumdienst angefordert, hieß es von der Polizei. Beamte untersuchten das Paket und stuften es schließlich als ungefährlich ein. Um 11.45 rückten die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wieder ab. (mm)