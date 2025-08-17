Bombe entschärft: Autobahn und Bahnstrecke bei Hamburg wieder frei

Im Kreis Dithmarschen wurde eine Weltkriegsbombe entschärft: Straßen wurden gesperrt, auch Bahnreisende waren betroffen – doch nicht lange.

Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Kreis Dithmarschen ist die Vollsperrung der Autobahn 23 wieder aufgehoben worden. Gleiches gelte für die Sperrung der B5 in Hemmingstedt bei Heide sowie die Unterbrechung des Bahnverkehrs auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland auf Sylt, sagte eine Polizeisprecherin.

500 Pfund schwere Bombe entschärft

Die Verkehrsverbindungen waren aus Sicherheitsgründen am Sonntagvormittag ab 9 Uhr gesperrt gewesen. Um 11.17 Uhr gab die Polizei über die Plattform X Entwarnung. Zu größeren Staus sei es in der Zwischenzeit nicht gekommen, sagte die Sprecherin.

Auch die Bewohner aus rund 80 Haushalten konnten nach der Entschärfung der 500 Pfund schwere britischen Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten entdeckt worden war, in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. (dpa/mp)