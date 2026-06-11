Plötzlicher Ausfall vor der Karl-May-Premiere: Warum Dirc Simpson jetzt für Volker Zack in die Rolle des Sam Hawkens schlüpft und wie es hinter den Kulissen weitergeht.

Der Schauspieler Volker Zack fällt nach einem Sturz im Reittraining bei den Karl-May-Spielen aus. Wie ein Sprecher mitteilte, kann der Darsteller die Rolle des Sam Hawkens nicht übernehmen, da er sich in den kommenden Monaten schonen muss.

„Mein Herz blutet”, sagte Zack. „Es hat so einen Spaß gemacht mit diesem tollen Team. Ich hätte wirklich wahnsinnig gern weitergemacht, aber so ist es manchmal – die Gesundheit geht vor.”

Für Zack springt Dirc Simpson ein. Er stand bereits mehrfach bei den Karl-May-Spielen auf der Bühne und spielte dort Sam Hawkens. Simpson soll ab sofort proben. Die Premiere von „Tal des Todes” ist für den 27. Juni geplant. (dpa/mp)