Erst flogen Raketen, dann Fäuste: Böller-Chaoten prügelten in Bargteheide auf einen 21-Jährigen ein, der um mehr Rücksicht bat. Für ihn begann das neue Jahr im Rettungswagen. Was über die brutale Attacke bekannt ist und worin die Polizei jetzt ihre Hoffnung setzt, um die gefährlichen Täter zu finden.

Es sollte ein friedlicher Start ins neue Jahr 2026 werden, doch für einen 21-jährigen Bargteheider endete die Nacht beim Arzt. Kurz nach Mitternacht sprach der junge Mann in der Rathausstraße eine Gruppe Unbekannter an. Der Grund: Sie feuerten Raketen und Böller verantwortungslos direkt in Richtung seiner Freunde.