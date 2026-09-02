Im Baustellenbereich der A24 bei Witzhave hat sich am Mittwochvormittag ein BMW überschlagen. Eine Person wurde verletzt.

Der BMW liegt auf dem Dach in der Baustelle und blockiert die Fahrspur. Christopher Leimig

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwochvormittag auf der A24 bei Witzhave für Behinderungen gesorgt. Im Baustellenbereich überschlug sich ein BMW und blieb auf dem Dach liegen. Eine Person wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.55 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg kurz vor Witzhave, dort, wo die Fahrbahn im Baustellenbereich auf eine Spur verengt wird. Der schwarze BMW kam auf dem Dach liegend zum Stillstand und blockierte die Fahrspur.

Der 56-jährige Fahrer konnte sein Auto eigenständig verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Polizei sperrte den Bereich bis 12.45 Uhr. Hinter der Unfallstelle bildete sich ein längerer Rückstau. (rei)