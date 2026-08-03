In der Nacht zu Montag wurden bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Bargteheide und Hammoor der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt.

In Bargteheide (Kreis Stormarn) kam ein Auto in der Nacht zu Montag von der Straße ab und landete im Gebüsch. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

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Ein Zeitungsausträger hatte bei der Polizei angerufen und von einem BMW berichtet, der „recht schnell“ auf der L89 unterwegs war und schließlich im Gebüsch landete, sagt ein Polizeisprecher.

Als die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr an der Unfallstelle ankamen, fanden sie den leicht verletzten Fahrer und Beifahrer. Gegen 4 Uhr konnte der Einsatz laut Polizei beendet werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (mp)