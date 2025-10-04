Autobahn-Crash im Norden: BMW durchbricht Leitplanke und landet im Graben

Großer Schreck für ein Paar aus Schweden: Bei einem Unfall auf der A1 in Höhe Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) kamen sie am Samstagmorgen mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab, durchbrachen die Leitplanke und landeten auf dem Grünstreifen.

Laut Polizei verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, möglicherweise wegen der regennassen Straße. Den ganzen Morgen über hatte es stark geregnet.

Unfall auf der A1: Paar wird vom Rettungsdienst behandelt

Zeugen informierten die Polizei und Feuerwehr. Retter sicherten das Fahrzeug und konnten das Paar ohne Einsatz von technischem Gerät aus dem SUV befreien. Ihre leichten Verletzungen wurden vom Rettungsdienst versorgt, ins Krankenhaus mussten sie nicht.

Feuerwehrkräfte steckten einen sogenannten Ladesimulationsstecker in das Hybrid-Fahrzeug. Das Auto schaltet so automatisch in die Parkstellung und die Feststellbremse wird aktiviert, ein Wegrollen verhindert. „Wenn wir das nicht machen würden, ist das Auto komplett gesperrt und nichts geht mehr, was die Rettung bei Personenschäden erschwert“, so die Einsatzleiterin der Feuerwehr.

Die A1 war zwischenzeitlich voll gesperrt, später wurde der Verkehr links an der Unfallstelle vorbeigeführt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit rund 15 Kräften im Einsatz. (dg)