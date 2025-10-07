BMW geht auf Autobahn bei Hamburg in Flammen auf

Schreckmoment für den Fahrer eines BMW am Dienstagmittag im Kreis Steinburg. Er war auf der A23 unterwegs, als plötzlich Flammen unter der Motorhaube zu sehen waren.

Zu dem Unglück kam es laut Feuerwehr gegen 12.15 Uhr in Fahrtrichtung Norden. Von dort wurde ein brennender BMW gemeldet. Der Fahrer hatte den Wagen, nachdem er Rauch wahrnahm, auf den Standstreifen gelenkt und sich sowie einen weiteren Insassen in Sicherheit gebracht.

BMW brennt auf Autobahn aus

Als das erste Löschfahrzeug am Einsatzort eintraf, stand der BMW in Vollbrand. Polizisten sperrten die Autobahn in Richtung Norden. An dem betroffenen Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Sperrung dauerte auch gegen 14 Uhr noch an.