Die B206 wurde nach dem Unfall für zwei Stunden komplett gesperrt.

  Bark

BMW-Fahrerin gerät in Gegenverkehr – Frau mit Hubschrauber ins UKE geflogen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Bundesstraße 206 zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Schafhauser Landstraße zwischen Bark und Wittenborn. Drei Autos waren daran beteiligt. Aus noch ungeklärter Ursache war der BMW einer 66-jährigen Fahrerin, die in Richtung Bad Segeberg unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten.

„Während ein erster Pkw noch ausweichen konnte, kam es mit dem zweiten, entgegenkommenden VW eines 49-jährigen Fahrzeugführers zum Frontalzusammenstoß“, teilte Polizeisprecher Michael Bergmann mit.

Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins UKE geflogen

Ein weiterer Opel mit einem 40-jährigen Fahrer, der ebenfalls in Richtung Bad Bramstedt fuhr, kollidierte beim Ausweichen leicht mit dem Pkw des 49-jährigen Fahrers und rutschte anschließend in den Straßengraben.

Anschließend wurde die Frau mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) geflogen. Die beiden Insassen der anderen Fahrzeuge erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht. 

Wegen der Rettungsmaßnahmen musste die B206 zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg fast zwei Stunden gesperrt werden. (SHZ/rei)

