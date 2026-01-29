Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag auf der Bundesstraße 206 zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg. Eine Frau wurde so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg geflogen wurde.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Schafhauser Landstraße zwischen Bark und Wittenborn. Drei Autos waren daran beteiligt. Aus noch ungeklärter Ursache war der BMW einer 66-jährigen Fahrerin, die in Richtung Bad Segeberg unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten.

„Während ein erster Pkw noch ausweichen konnte, kam es mit dem zweiten, entgegenkommenden VW eines 49-jährigen Fahrzeugführers zum Frontalzusammenstoß“, teilte Polizeisprecher Michael Bergmann mit.

Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins UKE geflogen

Ein weiterer Opel mit einem 40-jährigen Fahrer, der ebenfalls in Richtung Bad Bramstedt fuhr, kollidierte beim Ausweichen leicht mit dem Pkw des 49-jährigen Fahrers und rutschte anschließend in den Straßengraben.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Dubioser Psychologe : Berater der Blocks gerät in den Fokus

Berater der Blocks gerät in den Fokus Doppelt dämlich! Suff-Eklat um HSV-Star Dompé

Suff-Eklat um HSV-Star Dompé 40-Millionen-Euro-Wette : Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll

Wie es mit dem Fernsehturm weitergehen soll Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer

Debatte um WM-Boykott, HSV-„Rambo“ im Interview & St. Paulis neuer Stürmer 28 Seiten Plan 7: Das Festival „Fokus Tanz“, „Holiday On Ice“ mit Max Giesinger & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Anschließend wurde die Frau mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) geflogen. Die beiden Insassen der anderen Fahrzeuge erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen und wurden in umliegende Kliniken gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: 1,4 Promille am Steuer, Führerschein weg: HSV suspendiert Dompé!

Wegen der Rettungsmaßnahmen musste die B206 zwischen Bad Bramstedt und Bad Segeberg fast zwei Stunden gesperrt werden. (SHZ/rei)