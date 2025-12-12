mopo plus logo
Die Spurensicherung ist in der Gerberstraße in Neumünster im Einsatz.

Die Spurensicherung ist in der Gerberstraße in Neumünster im Einsatz. Foto: Danfoto

  • Neumünster

Blutiger Streit im Norden: Mann schwebt in Lebensgefahr

Brutale Auseinandersetzung in Neumünster: In der Gerberstraße endet ein Streit zwischen zwei Männern blutig – einer schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 17.10 Uhr gerieten zwei Männer heftig aneinander. Dabei wurde einer von ihnen so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam. Ein 19-Jähriger befindet sich derzeit auf einem Polizeirevier.

Zu den Hintergründen der Tat schweigen Staatsanwaltschaft und Polizei bislang – sie sind Teil der laufenden Ermittlungen. Die Maßnahmen am Einsatzort dauern an. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

