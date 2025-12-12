Blutiger Streit im Norden: Mann schwebt in Lebensgefahr

Brutale Auseinandersetzung in Neumünster: In der Gerberstraße endet ein Streit zwischen zwei Männern blutig – einer schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 17.10 Uhr gerieten zwei Männer heftig aneinander. Dabei wurde einer von ihnen so schwer verletzt, dass er mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam. Ein 19-Jähriger befindet sich derzeit auf einem Polizeirevier.

Das könnte Sie auch interessieren: Böllerverbot auf beliebter Nordsee-Insel gekippt – „eine Katastrophe!“

Zu den Hintergründen der Tat schweigen Staatsanwaltschaft und Polizei bislang – sie sind Teil der laufenden Ermittlungen. Die Maßnahmen am Einsatzort dauern an. (mp)