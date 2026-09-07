In Ahrensburg ist ein Mann festgenommen worden, der eine Frau und einen Mann verletzt haben soll.

Der Tatort in Ahrensburg. Eine große Blutlache ist am Boden zu sehen, NEWS5 / René Schröder

Ein Mann soll in Ahrensburg eine Frau und einen anderen Mann verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.

Die Tat ereignete sich am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr im Ostpreußenweg. Dort kam es zu dem Angriff, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Der Tatverdächtige wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

Laut eines Reporters vor Ort soll der Angreifer die beiden Opfer mit einer Machete angegriffen haben.

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Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.