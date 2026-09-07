In Ahrensburg ist ein Mann festgenommen worden. Er soll eine Frau und einen Mann teils lebensgefährlich verletzt haben. Was bisher bekannt ist.

Der Tatort in Ahrensburg. Eine große Blutlache ist am Boden zu sehen, NEWS5 / René Schröder

Ein Mann soll in Ahrensburg eine Frau und einen anderen Mann verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt.

Die Tat ereignete sich am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr im Ostpreußenweg. Dort kam es zu dem Angriff, wie ein Polizeisprecher der MOPO mitteilte. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde anschließend von der Polizei festgenommen.

Noch keine Angaben machte die Polizei zum Alter der Opfer. Eine Frau wurde lebensgefährlich, ein Mann leicht verletzt. Tatwaffe soll laut Polizei eine Stichwaffe gewesen sein. Laut eines Reporters vor Ort soll der Angreifer die beiden Opfer mit einer Machete attackiert haben.

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Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sage ein Sprecher. Die Ermittlungen zum Tathergang laufen.

Wie die „Lübecker Nachrichten“ unter Verweis auf Informationen der Redaktionen berichteten, sollen die beiden Opfer bei ihrer Arbeit als Reinigungskräfte in einem Haus vom Bewohner angegriffen worden sein. (rei/dpa)