Im Kreis Pinneberg ist ein mobiler Blitzer Ziel von Vandalismus geworden – nicht zum ersten Mal. Der Schaden ist hoch.

In der Straße Am Deich in Elmshorn wurden in der Nacht zu Freitag alle vier Scheiben eines Blitzeranhängers zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein Unbekannter die Scheiben vermutlich mit einem Hammer ein.

Der Blitzeranhänger „Zeus“ war daraufhin zunächst nicht mehr einsatzbereit. Mitarbeiter des Kreises Pinneberg ersetzten die beschädigten Scheiben noch am Morgen, die Technik selbst blieb jedoch unversehrt.

Blitzer in Elmshorn zerstört – mehrere Tausend Euro Schaden

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Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Donnerstag 3.45 Uhr und Freitag 3.45 Uhr begangen wurde. Der entstandene Schaden wird insgesamt auf rund 15.000 Euro geschätzt.





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Bereits in der Vergangenheit ist der Blitzer beschädigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet Zeugen, sich unter (04121) 803-0 zu melden.