Blitzeinschlag in Einfamilienhaus – Bewohnerin direkt unterm Dach

Nur wenige Meter über ihr krachte der Blitz ins Dach: Heftige Gewitter sind in der Nacht zu Montag über den Norden hinweggezogen. Besonders schlimm traf es eine Familie in Schleswig-Holstein: In ihr Einfamilienhaus schlug der Blitz ein. Eine Bewohnerin war in unmittelbarer Nähe.

Ein Gewitter hat in der Nacht zu Montag in Schleswig-Holstein gewütet und Spuren hinterlassen. In einem Einfamilienhaus in der Drosselstraße in Rellingen war gegen 21.30 Uhr ein Blitz in das Hausdach eingeschlagen.

Die Hausbewohnerin befand sich zum Zeitpunkt unter dem Dach und erlebte den ohrenbetäubenden Knall hautnah. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und auch ein Feuer war nicht entstanden. Als die Bewohner den Schaden begutachteten, stellten sie ein Loch im Dachstuhl fest.

Dachpfannen waren in den Garten geschleudert

Zahlreiche Dachpfannen hatten sich gelöst und waren in den Garten geschleudert. Die Freiwillige Feuerwehr Rellingen und das Technische Hilfswerk waren bis tief in die Nacht im Einsatz, um das Gebäude auf Glutnester zu kontrollieren und anschließend das Dach wieder mit einer Plane abzudecken.

Nach Auskunft der Helfer konnten die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder zurück ins Gebäude. Während des Vorfalls war es zu einem kurzen, aber starken Gewitter mit vielen Blitzen gekommen.