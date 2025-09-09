Blinder Senior stürzt ins Hafenbecken – 21-Jähriger springt hinterher

Ein 73-Jähriger ist in Büsum (Kreis Dithmarschen) mit seinem Rollator in ein Hafenbecken gestürzt. Ein junger Mann rettete den Senior.

Der 73-Jährige war am Sonntag am Fischerkai unterwegs. Plötzlich stürzte er mitsamt seines Gehwagens über die Kante des Beckens, wie die Polizeidirektion in Itzehoe sagte.

21-Jähriger brachte Gestürzten zurück an Land

Ein 21-Jähriger habe demnach sofort reagiert und sei ins Hafenbecken gesprungen. Er brachte den Gestürzten – der nach eigenen Angaben blind ist – wieder an Land.

Eine erste Untersuchung zeigte, dass der Mann nach bisherigen Erkenntnissen offenbar unverletzt blieb. Mit einem Seil mit Klappanker zog ein weiterer Passant den vollständig versunkenen Rollator aus dem Wasserbecken. (dpa/mp)