Tierischer Zoff auf Sylt. Für den Pfälzer Bernd Rose ist das laute Möwengeschrei dort ein Graus – und es wird wohl immer schlimmer. Die Gemeinde hat da ihre ganz eigenen Ansichten. Und im Netz sind die Reaktionen auch sehr deutlich. Zweithausbesitzer Rose will aber nicht aufgeben.

Es war das Aufreger-Thema des Sommers auf der beliebten Urlaubsinsel: Ende Juli beklagten sich Bernd und Beate Rose, Sylter Zweithausbesitzer aus der Pfalz, öffentlich über lautes Möwengeschrei rund um ihr Haus in Westerland. Genauer gesagt auf dem Dach des Käpt’n-Christiansen-Hauses, einem riesigen Appartement-Block mit Flachdach, direkt neben ihrem Haus. Damit löste das Ehepaar eine hitzige Debatte aus, die bis heute nicht ausdiskutiert ist. Nun, rund vier Monate später, meldet sich Bernd Rose in der Sache erneut zu Wort.