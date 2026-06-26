Eine Motorradfahrt endete schmerzhaft: Zwei Bikerinnen wurden schwer verletzt – weil sie auf Wildschweine trafen.

Unfall am späten Donnerstagabend auf der Sachsenwaldstraße im Kreis Herzogtum Lauenburg: Motorradfahrerinnen stießen auf Wildschweine – zwei Fahrerinnen wurden verletzt.

Der Unfall passierte auf der Sachsenwaldstraße kurz hinter dem Ortsteil Friedrichsruh in der Gemeinde Aumühle. Die Bikerinnen waren auf ihren Kawasakis in Richtung Grande unterwegs.

Schleswig-Holstein: Zwei Motorradfahrerinnen schwer verletzt

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Die Polizei bestätigte der MOPO den Unfall wegen Wildwechsel. Es habe sich sich um eine Rotte Wildschweine gehandelt, die plötzlich die Straße überquerte. Die vorausfahrende Bikerin soll stark gebremst haben und den Tieren ausgewichen sein. „Die dahinter Fahrende ist anschließend aus noch ungeklärter Ursache mit der Vorausfahrenden kollidiert“, so eine Polizeisprecherin.

Die zwei Motorradfahrerinnen stürzten daraufhin auf den Asphalt und wurden schwer verletzt. Eine zog sich eine Verletzung an der Schulter zu, die andere am Bein. Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht. Beide wurden in Kliniken gebracht. Zwei Rettungswagen waren vor Ort. (nf)