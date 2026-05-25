Crash beim Überholen: Motorradfahrer in Lebensgefahr – Beifahrerin schwer verletzt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer wird bei einem Überholmanöver in Heidmoor (Kreis Segeberg) lebensgefährlich verletzt. Seine Mitfahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad in Heidmoor ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Unfall in Heidmoor: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wollte der 20 Jahre alte Motorradfahrer am Sonntagabend ein Auto überholen, das auf eine Auffahrt fahren wollte. Dabei kollidierten die Fahrzeuge.

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Der 20-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Eppendorf gebracht. Seine 21 Jahre alte Mitfahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße wurde für knapp zwei Stunden voll gesperrt. (dpa/mp)