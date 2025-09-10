Blutiger Streit im Norden – Mann lebensgefährlich verletzt

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist es am Dienstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Die Mordkommission ermittelt.

Gegen 22.30 Uhr ging bei der Polizei ein Notruf aus einem Einfamilienhaus an der Kluckstraße ein. Von dort war eine blutige Auseinandersetzung gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, entdeckten sie einen Mann mit einer stark blutenden Kopfverletzung.

Mann in Lebensgefahr – Mordkommission ermittelt

Nach MOPO-Informationen sollen die Verletzungen mit einem Messer zugefügt worden sein. Ein Notarzt versorgte den lebensgefährlich Verletzten, danach kam er in eine Klinik.

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Die Polizei wollte zunächst keine Details nennen. Nähere Informationen soll es im Laufe des Vormittags geben.