Bewusstsein verloren: Mutter lenkt Mercedes gegen Straßenbaum

Schwerer Unfall in Itzehoe: Eine 47 Jahre alte Frau hat am Steuer ihres Mercedes mutmaßlich das Bewusstsein verloren und prallte mit dem Auto gegen einen Baum. Mit ihr im Fahrzeug saßen ihre beiden Kinder.

Der Unfall hatte sich nach Polizeiangaben am Samstag gegen 17.20 Uhr auf dem Langen Peter ereignet, als die Mutter mit den Kindern in Richtung der Lindenstraße unterwegs war.

Medizinischer Notfall während der Fahrt

Vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls habe die Itzehoerin dann kurz vor der Kreuzung zum Juliengardeweg das Bewusstsein und die Kontrolle über den Mercedes verloren. Der Wagen fuhr durch den Gegenverkehr und prallte frontal gegen einen Straßenbaum.

Zwei Rettungswagen und die Polizei eilten daraufhin zur Unfallstelle. Nach Angabe der Beamten wurden die Mutter und ihre beiden Kinder vorsorglich ins Klinikum eingeliefert, schwere Verletzungen erlitt glücklicherweise niemand. Am Wagen entstand durch den Aufprall ein wirtschaftlicher Totalschaden.