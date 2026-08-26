Die Suche nach Wohnraum für Flüchtlinge auf Föhr hat eine Welle des Hasses im Netz ausgelöst. Während das zuständige Amt überrascht ist, zeigen sich Insulaner erschüttert von der Hetze.

Tausende von kritischen, teilweise menschenherabwürdigenden und auch rechtsradikalen Posts landeten bei Föhrer Medien. Auslöser waren Artikel über die Suche des Amtes Föhr-Amrum nach neuem Wohnraum für Geflüchtete. IMAGO/SASCHA STEINACH

Claudia Werner ist immer noch erschüttert, wenn man sie dazu befragt. Die Betreiberin einer Tierpension im Wyker Gewerbegebiet schreibt am Dienstag, 18. August, am späten Nachmittag auf ihrer persönlichen Facebook-Seite: „Bin gerade sehr aufgewühlt, traurig und fassungslos über die gruseligen Kommentare zu einem Posting. Es gab einen Artikel darüber, dass das Amt auf Föhr und Amrum Unterkünfte für Flüchtlinge sucht.“ Die Pressemeldung mit dem Aufruf an Wohnungsbesitzer auf Föhr wird von mehreren Medien auf der Insel aufgegriffen und dann auch auf Facebook gepostet.

Mit unerwarteter Resonanz. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Kommentare laufen in kürzester Zeit ein. Werner macht das alles fassungslos. „Ich hatte Angst, dort etwas zu posten. Daher habe ich es auf meiner privaten Seite veröffentlicht“, sagt die 49-jährige Föhrerin. Dort listet Werner auch einige Begriffe aus Posts auf, die ihr Angst machen. Es werden menschenverachtende Kommentare gepostet und auch rechtsradikales Gedankengut kommt hier hoch.

Hundepensionschefin Claudia Werner ist erschüttert von den menschenverachtenden Kommentaren im Netz. JÖRG BRÖKEL

„Ich hatte Angst vor dieser Gewaltbereitschaft“, sagt Claudia Werner. Unter über Tausenden Posts habe es nur drei Stimmen der Vernunft gegeben, sagt Werner. Denn der Tenor der Kommentare ist, dass man auf einer Insel, wo Einheimische Probleme haben, Wohnungen zu finden, keine Flüchtlinge in Wohnungen haben möchte. Viele dieser Kommentare sind mit verächtlichen oder die Menschenwürde absprechenden Formulierungen versehen – „Diese Wortwahl hat mich erschreckt“, sagt Werner. Binnen Stunden seien die Posts Hunderte Male geteilt worden.

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Amt Föhr-Amrum zeigt sich überrascht von dem „Shitstorm“

Sucht ständig Wohnraum für Geflüchtete auf den Inseln: das Amt Föhr-Amrum. JÖRG BRÖKEL

Das Amt Föhr-Amrum zeigt sich überrascht von dem „Shitstorm“, der sich da innerhalb kürzester Zeit aufgebaut hatte. „Wir suchen ständig Wohnraum“, erklärt Amtsdirektor Christian Stemmer auf Nachfrage am Telefon. Das läge auch daran, dass oftmals Wohnraum zu „sehr interessanten Preisen“ im Vergleich zu der Qualität angeboten würde. Einige Immobilien sind abgängig beziehungsweise kostenintensiv, sodass jetzt neuer Wohnraum gesucht wird, schreibt der Pressesprecher des Amtes Föhr-Amrum, Andreas Hansen. Es ginge in erster Linie darum, Steuergelder einzusparen, so Hansen. „Deswegen suchen wir weiter“, erklärt Stemmer. Letztlich würde das Amt das umsetzen, was es an Aufgaben bekommen würde, so Stemmer.

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Strandwirt beschäftigt fünf einst Geflüchtete aus Eritrea als Festangestellte

„Die Menschen werden nach dem Königsteiner Schlüssel an die Länder verteilt“, erklärt der Amtsdirektor. Dies würde dann bis auf die Kommunen heruntergebrochen. So hat das Amt Föhr-Amrum eine Quote von 7 Prozent der aus dem Kreis Nordfriesland zugewiesenen Geflüchteten aufzunehmen. Zur Erklärung: Der Königsteiner Schlüssel ist ein festes Rechenmodell in Deutschland. Er bestimmt, wie die Bundesländer gemeinsame Kosten, Aufgaben oder Geflüchtete untereinander aufteilen. Das Modell richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl des jeweiligen Landes.

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Arbeitet seit Jahren mit Geflüchteten zusammen: Strandwirt Peter Schaper. PRIVAT

Auf großes Unverständnis trifft der „Shitstorm“ bei Peter Schaper. Der Wyker Strandwirt arbeitet seit Jahren mit Geflüchteten zusammen. Derzeit beschäftigt er fünf einst Geflüchtete aus Eritrea als Festangestellte. Hinzu kommen ein Syrer und ein weiterer Eritreer als Saisonkräfte. „Ich bin total zufrieden. Das sind sehr freundliche Menschen“, sagt Schaper, der für die SPD in der Stadtvertretung Wyk sitzt. Hinzu kommt, dass die Mitarbeiter von Schaper schon lange die Flüchtlingswohnungen verlassen haben. „Alle haben eine eigene Wohnung. Nur zwei wohnen noch in einer Personalwohnung“, erklärt Schaper.

Die Mitarbeiter von Schaper seien auf ihre Weise integriert. „Sie leben mit ihren Familien hier, und die Kinder spielen im Fußballverein“, sagt der Gastwirt. Allerdings sei es für Geflüchtete schwerer, eine eigene Wohnung auf der Insel zu bekommen. Auf einen anderen Aspekt des Shitstorms weist Till Müller hin. Der Rechtsanwalt sitzt für Bündnis 90/Die Grünen in der Wyker Stadtvertretung. „Jeder Seitenbetreiber ist verpflichtet, Kommentare zu managen, dass dort keine strafbaren Inhalte stattfinden“, erklärt er.

Kommentarspalten wurden nach einiger Zeit geschlossen

Er gehe allerdings davon aus, dass es zu 99 Prozent auswärtige Kommentare seien, die den Weg auf die Seiten der Föhrer Medien gefunden hätten. Diese hatten die Kommentarspalten der sozialen Medien geschlossen, als sich abzeichnete, welche menschenrechtsverletzenden Kommentare dort abgesondert wurden.

Erschreckt über die Verrohung des Diskurses: Grünensprecher Till Müller. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Müller geht auch davon aus, dass sich sogenannte Social Bots unter den Kommentierenden befunden haben. Social Bots sind Computerprogramme, die als gefälschte Profile menschliches Verhalten vortäuschen, um Inhalte zu teilen oder Meinungen zu beeinflussen.

Dennoch dürfte ein Gutteil der Kommentare von echten Menschen gekommen sein. Für Müller erschreckend, „wie verroht der Diskurs ist“. Auch Till Müller schätzt, dass die meisten der Geflüchteten schon lange die vom Amt angemieteten Erstwohnungen verlassen haben. „An dieser Stelle haben wir auf der Insel keine merklichen Probleme“, ist sein Fazit. Amtsdirektor Christian Stemmer kann die Wut, die sich gegen sein Amt richtet, kaum nachvollziehen. „Es ist ja, als wenn wir ein Unrecht begehen würden“, sagt Stemmer. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)