Bewohner von Flüchtlingsunterkunft droht mit Stichwaffe

In einer Flüchtlingsunterkunft in Glückstadt soll ein Bewohner andere Menschen bedroht haben. Die Polizei rückte an. Wie ging der Einsatz aus?

Ein 26 Jahre alter Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Glückstadt (Kreis Steinburg) soll mehrere Menschen mit einer Stichwaffe und Reizgas bedroht haben. Zunächst soll der Mann am Nachmittag andere Bewohner bedroht haben und kurze Zeit später dann auch Sicherheitspersonal, wie ein Polizeisprecher sagte. Polizisten konnten den Mann festsetzen.

Zwei Beamte waren den Angaben zufolge wegen versprühten Reizgases nicht mehr dienstfähig. Zuvor hatte der „SHZ“ berichtet. (dpa/mp)