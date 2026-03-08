Bei Hamburg: 97-Jähriger löst Großeinsatz der Polizei aus

Aufregung in Geesthacht: Ein 97-Jähriger hat am Sonntag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Was bisher bekannt ist.

Mehrere Polizeiwagen und ein Rettungswagen standen am Sonntagvormittag vor einem Mehrfamilienhaus an der Sandstraße in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Dort soll es gegen 11.30 Uhr zu einer Bedrohungslage gekommen sein.

Geesthacht: 97-Jähriger soll Nachbarn mit Schusswaffe bedroht haben

Die Polizei bestätigt den Einsatz auf MOPO-Nachfrage, äußert sich jedoch nicht zu den genauen Umständen. Nach ersten Angaben vor Ort soll ein 97-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache seinen Nachbarn mit einer Schusswaffe bedroht haben. Mit Schutzschildern ausgerüstet sei es den Polizisten gelungen, den Rentner zu überwältigen, berichtet ein Reporter. Anschließend begleiteten die Beamten ihn zum Rettungswagen.

Verletzt wurde niemand. Da der Senior sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er einem Amtsarzt vorgeführt. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. (mp)