Peter B. in der Kutte der Rockergruppierung „Bandidos“. Nach verdeckten Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen wurde er jetzt erneut verhaftet. (Archivbild)

  • Neumünster/ Kiel

paidBeute in sechsstelliger Höhe: Spezialkräfte schnappen „Bandidos”-Rocker

Neonazi, „Bandidos“-Rocker und immer mal wieder Einbrecher. Spezialkräfte haben am Montagmorgen Peter B. (52) verhaftet. Sie stürmten eine Wohnung in Neumünster, wo der ehemalige Landesvorsitzende der rechtsextremen NPD, die sich mittlerweile „Die Heimat“ nennt, bei einer Freundin lebte. Peter B. ist im Norden für Gewalttaten bekannt: Unter anderem stach er in Neumünster einen „Hells Angel“ nieder. Dennoch gestand ihm jüngst ein Richter eine „gute Sozialprognose“ zu. Diesmal dürfte B. nicht so glimpflich davonkommen.


