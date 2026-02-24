Beute in Millionenhöhe: Polizei schnappt Einbrecherbande im Norden

Sie erbeuteten Werte in Millionenhöhe: Eine Einbrecherbande hat in den vergangenen Monaten in Schleswig-Holstein ihr Unwesen getrieben. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige geschnappt.

Seit Monaten waren sie ihnen auf der Spur: Mit verdeckten Ermittlern waren die Kriminalinspektion Neumünster und die Staatsanwaltschaft Kiel den Verbrechern dicht auf den Fersen. Jetzt ist die Falle zugeschnappt: Wie die Behörden mitteilten, ist ein 52-jähriger Deutscher festgenommen worden. Gegen ihn und einen 58-Jährigen, der wegen einer anderen Sache bereits im Knast saß, wurden Haftbefehle ausgestellt.

Außerdem wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Neumünster, Travemünde, Scharbeutz, Elpersbüttel und anderen Orten in Schleswig-Holstein vollstreckt. Dabei seien diverse Beweismittel, allerdings keine Tatbeute, sichergestellt worden.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, zwischen Juni und Oktober 2025 in zwei Einfamilienhäuser und einen Gewerbebetrieb in Neumünster eingebrochen zu sein. Dabei sollen die Täter sehr professionell vorgegangen sein und auch Tresore aufgebrochen haben. Die Beute wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.