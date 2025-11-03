Betrunkener Trucker fährt mit Gefahrgut in den Graben

Lkw-Unfall im Kreis Segeberg: Ein alkoholisierter Trucker (47) ist am frühen Montagmorgen mit seinem Gefahrgut-Transport von der Bundesstraße 206 abgekommen und im Straßengraben gelandet.

Laut Polizei Segeberg war der Tankauflieger mit Flüssiggas beladen, als der Fahrer gegen 4.40 Uhr das Gespann bei Bad Bramstedt auf den Grünstreifen lenkte und in den Graben setzte. Die brennbare Fracht blieb unbeschädigt.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von mehr als zwei Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. Der 47-jährige Deutsche muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch den Konsum alkoholischer Getränke verantworten.

Wegen der Bergungsarbeiten und der anschließenden Reinigung der Fahrbahn war die B206 bis etwa 12 Uhr voll gesperrt.