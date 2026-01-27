Betrunkener Transporter-Fahrer baut Unfall und türmt

Auf einer Seitenstraße bei Geesthacht gerät der Fahrer eines Transporters am Montagabend in den Gegenverkehr und stößt mit einem SUV zusammen. Dann versucht er, zu flüchten.

Gegen 20 Uhr am Montagabend ist ein 46-Jähriger auf einer Seitenstraße in der Nähe von Geesthacht ins Schleudern geraten. In einer abschüssigen Linkskurve prallte sein Kastenwagen erst gegen einen entgegenkommenden SUV und dann gegen einen Wall neben der Straße, so eine Polizeisprecherin.

Unfall in Geesthacht: Fahrer zehn Minuten später gestoppt

Der Fahrer türmte, wurde aber nach nur zehn Minuten in der Nähe des Unfallorts von der Polizei gestoppt. Danach wurde schnell klar, warum der Mann weggelaufen war: Nicht nur, dass er gar keinen gültigen Führerschein mehr hat, er war auch noch völlig betrunken (1,78 Promille). Außerdem lag bereits ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Der 46-Jährige wurde festgenommen, auf ihn kommen nun diverse weitere Verfahren zu. Die Fahrerin des SUV blieb unverletzt, es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 75.000 Euro.