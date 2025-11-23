Betrunkener Fahrer landet in Böschung – Großeinsatz im Norden

Ein Autofahrer ist am späten Samstagabend mit seinem Transporter bei Hitzhusen (Kreis Segeberg) verunglückt und hat einen Großeinsatz der Einsatzkräfte ausgelöst.

Um 22.23 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bramstedt und Hitzhusen zu einer eingeklemmten Person nach einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, kurz vor der Kreuzung zur B206, alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen, stellten die Helfer einen Transporter fest, der in einer Böschung neben der Fahrbahn zum Stehen gekommen war.

Mehr als 2 Promille – Blutprobe angeordnet

Der Fahrer konnte sich selbst befreien und zog sich ersten Angaben zufolge nur leichte Verletzungen zu. Da sich für die Helfer keine große Tätigkeit ergab, konnten diese bereits nach kurzer Zeit wieder aus dem Einsatz entlassen werden. Die Kräfte aus Hitzhusen räumten Sträucher für die Bergung durch den Abschleppdienst beiseite.

Die Beamten gehen beim Unfallhergang weniger von einer glatten Straße als Unfallursache aus, da der Mann den Eindruck von Trunkenheit erweckte. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte diese Annahme: Der Mann pustete einen Wert von 2,12 Promille. Die Polizisten begleiteten ihn daraufhin ins Krankenhaus, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Während der Unfallaufnahme blieb die Hauptstraße gesperrt.