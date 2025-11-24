Betrunkener Fahrer kracht beim Überholen gegen Leitplanke und legt Auto auf die Seite

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) bei Hamburg von der Straße abgekommen und wurde mit seinem Fiat Doblo auf die Seite geschleudert. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei betrunken und musste mit auf die Wache.

Gegen 0.20 Uhr war der junge Mann nach Angaben der Polizei auf dem Zubringer Nord kurz vor der Überführung der Möllner Landstraße unterwegs. Als er überholen wollte, kam der 20-Jährige mit seinem Fiat Doblo von der Straße ab und prallte gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug kippte dabei auf die Beifahrerseite und blieb so liegen.

Betrunkener Fahrer legt Auto auf die Seite

Der herbeigerufene Rettungsdienst versorgte den leicht Verletzten vor Ort. Anschließend nahm ihn die Polizei zur Blutprobe mit auf die Wache, da er alkoholisiert war. Zur genauen Promillezahl wollte sich ein Polizeisprecher nicht äußern.

Der betrunkene Unfallfahrer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihm droht nun der Verlust des Führerscheins. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und richtete das Fahrzeug wieder auf. (abu)