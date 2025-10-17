Betrunken mit E-Scooter unterwegs – mehrere Autos demoliert

Er war volltrunken und fuhr geparkte Autos an: Die Polizei hat am Mittwochabend in Meldorf (Kreis Dithmarschen) den Fahrer eines E-Scooters gestoppt.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 19.50 Uhr einen Unfall an der Hindenburgstraße. Dort verlor der Scooter-Nutzer (33) die Kontrolle über den Roller und krachte gegen einen geparkten Mercedes. Danach flüchtete er.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer verursacht weiteren Unfall

Als die Beamten den Unfall vor Ort aufnahmen, kam es auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum nächsten Crash. Der 33-Jährige stürzte erneut und beschädigte dabei einen abgestellten Skoda.

Die Beamten stellten den Mann, bevor er erneut flüchten konnte. Ein Alkoholtest ergab 2,17 Promille. Er kam zwecks Ausnüchterung in die Zelle. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum sowie wegen Unfallflucht.