Besoffener Teenager klaut Lieferwagen: Verfolgungsjagd endet in Gartenzaun

Autodiebstahl in Heide: Vergangene Nacht hat ein betrunkener 19-Jähriger in Heide ein Auto geklaut und sich dann mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Mit fast 2 Promille baute der Teenager einen Unfall – und floh zu Fuß weiter.

Der Mitarbeiter eines Restaurants in der Hafenstraße in Heide wollte nur schnell die nächste Lieferung holen. Dafür stellte er sein Lieferfahrzeug gegen 22:50 kurz vor dem Restaurant ab – unabgeschlossen und mit laufendem Motor. Das nutzte der 19-Jährige aus. Er schnappte sich den Wagen und fuhr zur Autobahn 23 in Richtung Itzehoe davon.

Die Polizei fing sofort mit der Fahndung an und verfolgte den Flüchtigen. In der Schenefelder Chaussee in Itzehoe schnitt die Polizei ihm den Weg ab. Der Flüchtige versuchte auszuweichen, streifte dabei einen Polizeiwagen, knallte daraufhin in einen Gartenzaum und kam an einem Baum zum Stehen. Der Täter blieb unverletzt und versuchte, die Flucht zu Fuß fortzusetzen. Nach kurzer Verfolgung konnte die Polizei ihn jedoch festnehmen.

Autos müssen immer hinreichend gesichert werden

Durch einen Atemalkoholtest stellte die Polizei 1,89 Promille bei dem 19-Jährigen fest. Um seine Identität zu sichern, behielt die Polizei ihn vorerst in Gewahrsam. Wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss und illegalen Autorennens hat die Polizei außerdem ein Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeugführer auch bei kurzer Abwesenheit dazu verpflichtet sind, das Auto zu sichern. Dazu gehört vor allem: Abschließen und Schlüssel mitnehmen. Denn ein laufender Motor oder ein unverschlossenes Auto erleichtern das Begehen von Straftaten erheblich.