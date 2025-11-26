Besoffen und auf Drogen: 18-Jährige rammt mehrere Autos und flüchtet

Unfall in den frühen Morgenstunden: Eine 18-jährige Frau rammt gleich mehrere geparkte Fahrzeuge und fährt anschließend einfach weiter – ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen.

Am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr wurden mehrere Streifenwagen alarmiert. Zeugen hatten beobachtet, wie ein Auto in der Brüggemannstraße in Neumünster mehrfach mit anderen Fahrzeugen kollidierte. Die Verursacherin fuhr danach einfach davon.

Fahrerin angetrunken und unter Drogen

Die Polizei stellte vor Ort drei beschädigte Fahrzeuge fest. Im näheren Umfeld wurde auch das mutmaßliche Unfallauto entdeckt – es war abgestellt, passte aber auf die Beschreibung der Zeugen.

Wenig später konnte die Fahrerin ebenfalls ausfindig gemacht werden: eine 18-jährige Polin, die weder im Besitz eines Führerscheins ist, noch nüchtern hinter dem Steuer saß. Ein Test ergab Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht ermittelt.