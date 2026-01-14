Keine andere Berufsgruppe steht im Tarifkonflikt so im Fokus wie die Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Ende der Beschimpfungen in den sozialen Medien.



Die Sturmtiefs „Elli“ und „Gunda“ sind überstanden, Schnee und Eis in Hamburg und Schleswig-Holstein tauen langsam. Doch während sich die Lage auf den Straßen entspannt, kehrt beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBVSH) keine Ruhe ein. In der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes stehen die Straßenwärter massiv in der Kritik – und der nächste Warnstreik steht bereits bevor.





