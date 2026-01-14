mopo plus logo
Ein Mitarbeiter des LBVSH beim Warnstreik in Kiel in der vergangenen Woche.

Ein Mitarbeiter des LBVSH beim Warnstreik in Kiel in der vergangenen Woche. Dafür gibt es auf Social Media viel Kritik. (Archivbild) Foto: Finn Lasse Streckwaldt

paid„Beschimpft und beleidigt“: Verdi kritisiert Hass gegen Winterdienst

Keine andere Berufsgruppe steht im Tarifkonflikt so im Fokus wie die Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Ende der Beschimpfungen in den sozialen Medien.

Die Sturmtiefs „Elli“ und „Gunda“ sind überstanden, Schnee und Eis in Hamburg und Schleswig-Holstein tauen langsam. Doch während sich die Lage auf den Straßen entspannt, kehrt beim Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBVSH) keine Ruhe ein. In der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes stehen die Straßenwärter massiv in der Kritik – und der nächste Warnstreik steht bereits bevor.


