Niedrigwasser legt die „Missunde III“ lahm – und das nur kurz nach dem Neustart. Mit ansteigendem Pegel könnte die Solarfähre bald wieder fahren.

Der Betrieb der Schleifähre „Missunde III“ wird wegen Niedrigwasser voraussichtlich bis Samstagvormittag ausgesetzt. „Die Anlegekeile haben ihren tiefsten Punkt erreicht“, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein. „Wir müssen darauf warten, dass der Pegel auf der Schlei wieder steigt.“

Der Sprecher stellte klar: Ein technischer Defekt liegt nicht vor. Der Betreiber arbeitet nach eigenen Angaben außerdem daran, das Anlegen der Solarfähre an den Keilen so zu verbessern, dass der Fährbetrieb künftig auch unter diesen Bedingungen sicher läuft.

Nach dreiwöchiger Zwangspause hatte die Solarfähre erst Mitte Juni ihre Fahrt wieder aufgenommen. Die Fähre war am 24. Mai nach nur wenigen Wochen im Einsatz aus Sicherheitsgründen und wegen Reparaturen an der Antriebsanlage vorläufig außer Dienst gestellt worden. Die zwischen Brodersby und Kosel-Missunde verkehrende „Missunde III“ hatte erst Ende April mit einer Verzögerung von zwei Jahren den Betrieb aufgenommen. (dpa)