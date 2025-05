Beliebte Disco bei Hamburg ist überraschend insolvent

Ein junger Mann wird in einer Diskothek verletzt und stirbt. Es gibt Vorwürfe gegen Betreiber. Über Tage ist der „Fun-Parc“ in der Gemeinde Trittau in den Medien. Nun meldeten die Betreiber überraschend Insolvenz an. Wie geht es weiter?

Der „Fun-Parc“ in der Nähe von Hamburg gilt als Besuchermagnet. Für mehr als 1200 Partygäste hat die Disco Platz. Doch vor wenigen Wochen ereignete sich ein tödlicher Zwischenfall. Am 13. April kam es zunächst zum Streit zwischen zwei Gruppen. Ein 21-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er vor Ort verstarb. Der mutmaßliche Täter floh, stellte sich später der Polizei und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

„Fun-Parc“ zeigt sich trotz Insolvenz zuversichtlich

Der Vorfall habe „sicherlich Vertrauen gekostet“, sagte der Betreiber Yannik Panke dem „Abendblatt“. Doch es sei nicht der einzige Grund für den aktuellen Insolvenzantrag, der beim Amtsgericht Reinbek gestellt wurde. Saisonale Schwankungen der Besucherzahlen seien ein generelles Problem der Szene.

Trotz der Insolvenz ist das „Fun-Parc“ Trittau zuversichtlich, dass der Betrieb fortgeführt werden kann. Wie das „Abendblatt“ berichtet, werden die Beschäftigten weiterhin bezahlt. Die Agentur für Arbeit habe einer dreimonatigen Vorfinanzierung zugestimmt. Die geplanten Veranstaltungen im Mai sollen regulär stattfinden. Bis Ende Juni können Karten für Events gebucht werden.