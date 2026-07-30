Die Bäckerei Andresen aus Neumünster expandiert nach Norden. Bei der Übernahme von sechs Hansen- Filialen im Flensburger Raum ist aber nicht die Logistik die größte Hürde.

Die Bäckerei Andresen hat ihren Hauptsitz in Neumünster. Jetzt weitet sie ihr Filialnetz bis nach Flensburg aus. (Archivbild) Hannes Harding

Sechs auf einen Streich: Mit der Übernahme von sechs Hansen-Filialen im Flensburger Umland wächst die Bäckerei Andresen so stark wie noch nie. Für das Familienunternehmen aus Neumünster ein großer, aber auch sehr reizvoller Schritt.

„Sechs auf einen Schlag ist natürlich schon eine andere Nummer, als wenn man nur eine Filiale übernimmt“, sagt Geschäftsführer Rainer Theuer der shz. Aber: Das rechne sich auch schneller, was Produktion und Logistik betrifft. Gebacken wird für die Filialen im Norden künftig in Neumünster, nicht mehr in Wees. Andresen übernimmt dafür Maschinen aus der Weeser Backstube sowie drei Gesellen und drei Auszubildende, die jetzt nach Neumünster umziehen. „Denen haben wir schon geholfen, hier Wohnungen zu finden“, verrät Theuer.

75 Mitarbeiter übernommen: So geht es in der Backstube weiter

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Insgesamt beschäftigt Andresen 75 von 120 Hansen-Mitarbeitern weiter. „Gott sei Dank ist es uns gelungen, die Mitarbeiter da oben für uns zu begeistern“, so der Geschäftsführer. Stefan Andresen habe sie im Zuge der Übernahme sogar nachts in der Backstube in Wees besucht. Sein und Theuers Fazit: „Die machen alle einen tollen Job. Alle sind mit Interesse, Begeisterung und Offenheit dabei.“

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Die Backstube aufrüsten müsse man nicht. Aber: Der Produktionsprozess werde sich künftig wahrscheinlich weiter auf den Tag ausdehnen. Das hängt allerdings nur bedingt mit der größeren Menge an Backwaren zusammen, die nun produziert werden muss. Hintergrund sind eher neue Verfahren, bei denen Teige länger gekühlt werden, was die Produkte letztlich bekömmlicher mache.

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Hansen war bei den Kunden im Norden etabliert. Wird es Produkte geben, die im Sortiment erhalten bleiben? „Es gibt Produkte, die gehen jetzt erst mal in den Urlaub“, nennt es Rainer Theuer. Für besonders beliebte Backwaren hat das Unternehmen die Rezepte erhalten, die müssen jetzt aber erst mal getestet werden. Wenn das Ergebnis stimmt, könnte es sogar sein, dass Hansen-Brot, -Brötchen oder -Kuchen nicht nur in die künftigen Andresen-Filialen im Flensburger Raum zurückkehren, sondern auch an den Standorten in und um Neumünster im Regal landen. Als „voneinander lernen“ bezeichnet es Rainer Theuer.

Keine Angst vor der Logistik – A7 sei Dank

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Dass Brot, Brötchen und Kuchen erst mal von der Landesmitte bis in den Norden gefahren werden müssen, schreckt den Geschäftsführer nicht. Drei Fahrzeuge konnten von Hansen übernommen werden, dazu hat Andresen vier neue Fahrer eingestellt. Die Logistik sieht er nicht als große Herausforderung – „wir liegen ja so verkehrsgünstig an der A7“.

Der größte Kraftakt seien jetzt eher die letzten Tage vor der Neueröffnung. Am Samstag, 1. August, geht es los, dann werden die ehemaligen Hansen-Filialen erstmals unter Andresen-Flagge ihre Türen öffnen. Und bis dahin ist noch einiges zu tun. Die größte Herausforderung dabei: die Technik. „Haben wir Telefon? Liegen die Datenleitungen? Funktioniert das Kassensystem? Was ist mit EC-Kartengeräten?“, zählt Theuer auf. Vermeintliche Kleinigkeiten, die aber zurzeit den größten Stress verursachen.

Damit in den ersten Tagen alles möglichst reibungslos abläuft, werden die Firmenchefs sowie einige Mitarbeiter aus Neumünster mit in den Norden fahren und die neuen Kollegen in der Andresen-Familie in den Filialen unterstützen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)











