Er ist 1,93 Meter groß, seine Schätze messen oft nur wenige Zentimeter: Wolfgang Gehrt führt in Schenefeld ein Paradies für Sammler. Warum der „Trödeltrupp“-Experte seinen Laden eigentlich gar nicht mehr bräuchte und was der Euro mit seinem Erfolg zu tun hat.

Neben der Eingangstür des Schenefelder Ladens steht der Mannschaftsbus des HSV. In einem Gang wartet eine ganze Armee auf ihren Einsatz. Hinter dem Tresen ist eine Aral-Tankstelle. Und mittendrin steht Wolfgang Gehrt und überragt mit seinen 1,93 Metern all die kleinen antiquarischen Spielzeuge, die er seit Jahrzehnten sammelt und verkauft.