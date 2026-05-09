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Er wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Er wurde schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

  • Heide

Beim Überholen verschätzt: Motorradfahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Ein Motorradfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Der 64-Jährige wollte nach Angaben der Polizeileitstelle eine Autokolonne auf der Hamburger Straße in Heide (Kreis Dithmarschen) überholen und übersah dabei mutmaßlich ein Auto, das auf die Straße einbog. Zwischen beiden kam es demnach zur Kollision.

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Angaben zu Insassen des Autos lagen nicht vor. Der 64-Jährige kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er sei nicht in Lebensgefahr gewesen. Die Straße war am frühen Samstagnachmittag zeitweise voll gesperrt. (dpa)

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