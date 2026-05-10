Beim Überholen? Motorradfahrer kollidiert mit Trecker – schwer verletzt

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: Der Rettungsdienst hat am Sonntag einen lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer behandeln müssen. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Den ersten Ermittlungsergebnissen nach war der 20-jährige Motorradfahrer um kurz nach 12 Uhr mit seiner Suzuki auf der Sachsenwaldstraße in Kasseburg unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Treckergespann kam.

Laut Polizei wollte der ebenfalls 20-jährige Treckerfahrer links auf ein Feld abbiegen, blinkte und lenkte ein. Dadurch stand das Gespann kurzzeitig quer auf der Straße. Der dahinter fahrende Motorradfahrer erkannte dies jedoch zu spät – es kam zum Zusammenstoß.

Polizei will Unfall rekonstruieren

Zunächst behandelte der Rettungsdienst den Motorradfahrer, der anfangs nicht ansprechbar war. Kurz darauf löste ihn ein Notarzt ab, der den lebensgefährlich verletzten Mann ins Krankenhaus begleitete. Sein aktueller Gesundheitszustand ist nicht bekannt.

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Die Polizei hatte für die Unfallaufnahme und die Maßnahmen des Rettungsdienstes für rund drei Stunden die Straße gesperrt. Um den Unfall rekonstruieren zu können, verständigte sie zudem einen Sachverständigen. (dg)