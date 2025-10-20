Nahe Hamburg: Autofahrer kracht gegen Baum – tot

Auf der Bundesstraße 207 bei Einhaus (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Montagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr an die Bundesstraße gerufen. Dort war ein Honda von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Neben mehreren Löschfahrzeugen kam auch ein Notarzt. Rund 40 Rettungskräfte waren vor Ort.

B207: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Der Fahrer (35) war Polizeiangaben zufolge in dem Wrack eingeklemmt, die Rettung gestaltete sich schwierig. Trotz aller Bemühungen durch den Notarzt starb er noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.