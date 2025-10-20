mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Auto gerät auf Bundesstraße bei EInhaus von der Fahrbahn ab und kracht gegen Baum – Fahrer tot

Der Fahrer war eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Foto: Mopics

  • Einhaus

Nahe Hamburg: Autofahrer kracht gegen Baum – tot

Auf der Bundesstraße 207 bei Einhaus (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Montagmorgen einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 8.30 Uhr an die Bundesstraße gerufen. Dort war ein Honda von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Neben mehreren Löschfahrzeugen kam auch ein Notarzt. Rund 40 Rettungskräfte waren vor Ort.

B207: Fahrer stirbt an Unfallstelle

Der Fahrer (35) war Polizeiangaben zufolge in dem Wrack eingeklemmt, die Rettung gestaltete sich schwierig. Trotz aller Bemühungen durch den Notarzt starb er noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test