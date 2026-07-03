Mitten im morgendlichen Berufsverkehr stoßen ein Lkw und ein Pkw in der Nähe des Flughafens zusammen. Eine Person wird dabei verletzt.

Zu einem Unfall im Berufsverkehr ist es am Freitagmorgen an der Einfahrt zum Krohnstiegtunnel direkt an der Landesgrenze zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg gekommen.

Der Zusammenstoß geschah gegen 6.30 Uhr in Langenhorn. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte ein Lkw mit einem Pkw. Der Fahrer des Kleinwagens wurde dabei leicht verletzt und ist zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Fahrer des Lkw konnte seinen Truck selbstständig aus dem Tunnel fahren. Die Polizei sperrte den Tunnel für die Zeit des Einsatzes. Gegen 7.30 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ab. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.