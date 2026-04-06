Wagen überschlägt sich, Fahrer herausgeschleudert: tödlicher Unfall im Norden

Schrecklicher Unfall am Ostermontag: Ein Mann verliert bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Auto und wird aus dem Fahrzeug geschleudert. Trotz eines Großaufgebots an Rettungskräften kommt jede Hilfe zu spät.

Am Ostermontag ist es gegen 12.55 Uhr zu einem tödlichen Unfall auf der L12 bei Wanderup im Landkreis Schleswig-Flensburg gekommen. Ein 57-jähriger Autofahrer sei, so der Kenntnisstand der Polizei, bei einem missglückten Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto überschlug sich bei dem Unfall mehrfach. Der Mann wurde aus seinem Wagen geschleudert und dabei so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb.

Was konkret den Unfall ausgelöst hat, ist unklar. Laut Polizei habe der Mann in seinem Wagen kein anderes Auto berührt, als er von der Straße abkam. Er habe allein in dem Wagen gesessen.

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Für die Unfallbeteiligten wurde ein Seelsorger gerufen. Ein Sachverständiger sei ebenfalls vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, doch die Hilfe kam für den 57-Jährigen zu spät.