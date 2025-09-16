Bei Regen zu schnell auf der Autobahn: Golf landet auf Leitplanke

Ein VW-Fahrer ist am späten Montagabend auf der A23 in Höhe der Anschlussstelle Itzehoe-Mitte auf die Leitplanke gefahren.

Nach Polizeiangaben wollte der 32-jährige Mann mit seinen drei Begleitern aus Richtung Heide kommend die Abfahrt nehmen, war aber offenbar zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs. Dem Mann gelang es nicht mehr, seinen VW Golf zu stoppen, sodass er geradeaus gegen das Ausfahrtsschild prallte und anschließend auf die Leitplanke fuhr.

A23: Auto fährt auf Leitplanke – Reifenprofil abgefahren

Verletzt wurde bei dem ungewöhnlichen Unfall niemand, so die Polizei. Neben der unangepassten Geschwindigkeit stellten die Beamten an den Autoreifen die zweite vermeintliche Unfallursache fest: Das Profil war abgefahren, wodurch sich der Bremsweg bei Nässe verlängerte.

Das könnte Sie auch interessieren: Von Auto umgefahren: Radfahrerin erliegt ihren Verletzungen

Während der Maßnahmen kam es zu keinen großen Einschränkungen. Die Autobahnmeisterei wurde noch in der Nacht hinzugezogen, um den Schaden an der Leitplanke und den Beschilderungen zu begutachten.