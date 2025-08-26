Bei Hamburg: Wasserleiche aus der Elbe geborgen
Im Herzogtum Lauenburg wurde eine tote Person aus der Elbe gezogen. Der Einsatz läuft noch – viel ist bisher nicht bekannt.
Die Polizei hat nach eigenen Angaben bei Geestacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) eine tote Person aus der Elbe geborgen. Wie eine Sprecherin sagte, laufe derzeit noch der Einsatz vor Ort.
Weitere Details konnte sie zunächst nicht bestätigen. (dpa/mp)
