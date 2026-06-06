Umgekippter Sattelzug legt A7 lahm – Großeinsatz

Auf der A7 im Kreis Segeberg hat ein umgestürzter Sattelzug für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Autobahn wurde in Richtung Norden zeitweise gesperrt.

Laut einem Sprecher der Rettungsleitstelle wurden die Einsatzkräfte gegen 2.45 Uhr alarmiert. Zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe war ein umgestürzter Lastzug gemeldet worden. Weil es zunächst hieß, dass der Fahrer eingeklemmt sei, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an.

Stundenlange Sperrung nach Lkw-Unfall auf A7

Zum Glück konnte sich der Fahrer selbst befreien, er war unverletzt. Die Bergung des havarierten Lasters dauerte bis in die Morgenstunden an.

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Laut Polizei konnten gegen 7 Uhr alle Fahrspuren freigegeben werden. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unglück kommen konnte.